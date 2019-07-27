РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В микрорайоне Лаговский подмосковного Подольска после жалобы жителей специальная комиссия проверила и оштрафовала фермера за плохое содержание животных и прилегающей территории, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

Жители деревни Дмитрово обратились с жалобой на главу крестьянско-фермерского хозяйства по поводу ненадлежащего содержания животных и прилегающей территории.

«26 июля организовали комиссионный выезд в Дмитрово сотрудников ТО «Лаговский», административной комиссии и комитета имущественных и земельных отношений администрации Подольска. По результатам выезда на главу хозяйства составили протоколы об административных правонарушениях и приняли в отношении него меры административного воздействия», - говорится в сообщении.

Также по жалобам жителей на портале «Добродел» на нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения в районе поселка Леспроект, принадлежащих ООО «М-2», территориальный отдел «Лаговский» организовал комиссионный выезд надзорных органов. По результатам проверки Подольской городской прокуратуры, административно-технического надзора, Роспотребнадзора, комитета имущественных и земельных отношений администрации Подольска к собственникам земельного участка приняты меры административного воздействия.