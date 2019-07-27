РИАМО - 27 июл. Возгорание произошло в частном доме в микрорайоне Клязьма городского округа Химки, пожар тушили 11 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«26 июля в 21:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Химки, микрорайон Клязьма. В 02:39 ликвидация», - говорится в сообщении.

Пострадавших при возгорании нет. В тушении огня принимали участие три единицы техники, 11 человек.