РИАМО - 27 июл. В столице стартовал региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», в рамках которого участники из Москвы и Московской области будут работать над прототипами цифровых продуктов, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Всего номинаций шесть – «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика» и «Промышленные решения».

«В течение 36 часов непрерывного хакатона команды из IT-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут по-настоящему прорывные технологические решения. Темы заданий для конкурсантов соответствуют ключевым направлениям развития страны, отраженным в национальных проектах», – говорится в сообщении.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко подчеркнул, что такие конкурсы, как «Цифровой прорыв», позволяют выявлять лучших в отрасли, задают тренд на постоянное развитие компетенций и повышают интерес к сфере IT.

«Сегодня без использования цифровых технологий управлять современным городом невозможно. Правительство Москвы с 2010 года реализует масштабную программу создания умного города. За прошедшие годы очень многое было сделано как с точки зрения создания современной IT-инфраструктуры, так и внедрения информационных систем во всех сферах городского хозяйства», – отметил Лысенко.

По его словам, стремительное развитие информационных технологий побуждает быстро реагировать на вызовы времени, внедряя современные решения, чтобы сделать жизнь горожан еще более комфортной.

«Уверены, что участникам конкурса пригодится опыт технологических решений Москвы. И все идеи, потенциал, которые будут представлены здесь, найдут применение не только в столице, но и других российских регионах», – заключил Лысенко.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Свыше 1 тысяч человек из Москвы и Московской области подали заявки на участие. Вместе с Москвой закрывающий региональный этап принимают в эти выходные еще четыре города: Иркутск, Екатеринбург, Владикавказ и Курск. Финал конкурса пройдет 27-29 сентября в Казани.