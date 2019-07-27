РИАМО - 27 июл. Полицейские межмуниципального управления МВД России «Пушкинское» задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж на территории Пушкинского городского округа, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Пушкинское» обратился с заявлением житель Москвы о краже электроплитки и телевизора. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 41-летний местный житель. Полицейскими установлена причастность подозреваемого к аналогичному преступлению, совершенному на территории Пушкинского городского округа. Общая сумма составила более 116 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.