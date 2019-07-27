РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 28 июля проведут праздник для детей и запустят новый фонтан за ДК «Машиностроитель», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«28 июля с 12:00 до 13:00 в сквере за ДК «Машиностроитель» состоится культурно-развлекательная программа для детей, а в 12:30 запустят новый фонтан. Приглашаем всех жителей принять участие!» - говорится в сообщении.

Фонтан будет плоскостным, струи воды будут бить из-под специальной решетки, в вечернее время будет работать подсветка. Плоскостной фонтан позволит увеличить пространство, которого не хватает во время проведения массовых мероприятий.