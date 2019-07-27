РИАМО - 27 июл. В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 3 августа пройдет день открытых дверей, в его рамках состоится фестиваль умных развлечений, где гости смогут увидеть велошоу, послушать научно-популярные лекции и посмотреть спектакли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 12:00 начнется барабанное шоу, затем артисты Большого театра покажут отрывок из балета «Спящая красавица». Также гостей ждут лекции и встречи с блогерами. Будет работать интерактивная площадка с аттракционами», – говорится в сообщении.

Организаторы подготовили большую концертную программу с участием групп «Чи-Ли», «Мишель» и других популярных исполнителей.

Программа с 11:00 до 16:00 рассчитана на детей до 16 лет. Самые маленькие смогут посетить игровую комнату под открытым небом и интерактив «Парад сказок». Детям, ведущим свой блог, будет интересно на мастер-классах по развитию интернет-каналов. Историями успеха и профессиональными секретами поделятся Слэв Тейлор, Владимир Асланиди, Геворг Осипян и Маш Милаш, Полина и Анна Айнутдиновы, Павел и Елена Серебренниковы.

После 16:00 и до завершения фестиваля в 21:00 проведут мероприятия для более взрослых гостей, вплоть до 35 лет. Территорию комплекса разделят на несколько тематических зон. Поклонникам спорта и активного образа жизни покажут фитнес- и велошоу.

Также участников ожидают встречи с блогерами и учеными. На них обсудят научные достижения и открытия.

«Так, на мастер-классе физика Дмитрия Побединского можно будет посмотреть научные фокусы. Алена Никитина со своей командой научит создавать мультфильмы, а блогер Акр расскажет о персонажах гик-культуры. Во время выступления Даши Семеновой гости узнают, как создаются силиконовые статуэтки героев комиксов и музыка для видеоигр», – добавляется в материале.

Гости фестиваля смогут побывать на обзорных экскурсиях по «Технограду», а также воркшопах, посвященных таким профессиям, как робототехник, оператор беспилотного летательного аппарата, дизайнер интерьера, художник-аниматор, парикмахер-стилист, повар и бармен-бариста.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, «Техноград» – единственный в своем роде образовательный комплекс не только в Москве, но и в России. Здесь горожане могут не только весело провести время, но и получить знания по самым актуальным направлениям.

«Программы обучения адаптированы для слушателей всех возрастов, ведь никогда не поздно освоить новые профессии, которых у нас представлено более 40. И самое главное – получить удовольствие от процесса создания чего-то уникального своими руками. А те, кто еще не определился с направлением своего развития, в том числе и карьерного, смогут наконец выбрать свой путь вместе с консультантами нашего центра развития карьеры», – отметил Фурсин.

Он добавил, что уже более 130 тысяч человек посетили «Техноград», и власти столицы уверены, что практически каждый из жителей города обязательно найдет здесь для себя что-то важное и ценное.

«Техноград» открыли 3 сентября 2018 года в «Парке знаний» на ВДНХ. Площадь его павильонов составляет более 35 тысяч квадратных метров.

В нем представлены образовательные программы по пяти направлениям. Это «Сервис.Техноград» (услуги для населения), «Арт.Техноград» (креативные индустрии), «Цифра.Техноград» (цифровые технологии), «Урбан.Техноград» (городская инфраструктура), «Пром.Техноград» (промышленность).