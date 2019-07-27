РИАМО - 27 июл. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан полицией в Москве.

«Я задержан. Всем хорошего дня», – написал Жданов в своем Twitter-аккаунте.

В субботу в Москве незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планируют провести несанкционированный митинг около здания мэрии на Тверской улице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что попытки ультиматумов и организации беспорядков «ни к чему хорошему не приведут», порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

Столичная прокуратура также предупредила, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Большую часть собранных ими подписей, которые необходимы для регистрации, признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты подали жалобы в Мосгоризбирком. Кроме того, около 30 исков получил Мосгорсуд.

Мосгорсуд получил около 30 исков по выборам в Мосгордуму>>