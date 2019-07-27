РИАМО - 27 июл. Грабитель запрыгнул в салон внедорожника Nissan Murano, который остановился на запрещающий сигнал светофора на ленинградском проспекте в Москве, угрожая водителю, мужчина похитил авто, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

По его словам, 26 июля в 23:02 в службу «02» поступило сообщение от мужчины 1991 года рождения о разбое по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 10.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 июля в 22:50 по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 12, неизвестный в момент остановки на светофоре запрыгнул через заднюю правую пассажирскую дверь в салон машины Nissan Murano, угрожая неустановленным предметом заявителю, завладел данным авто, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб устанавливается. Для розыска и задержания машины с неизвестным с 23:08 26 июля на территории УВД по САО Москвы проводились мероприятия, предусмотренные планом «Перехват».

Следственный отдел ОМВД проводит по данному факту проверку, заключил представитель пресс-службы.