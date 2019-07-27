РИАМО - 27 июл. На Пушкинской набережной столичного парка Горького стартовал масштабный фестиваль «Бургер фест», приуроченный к Международному дню гамбургера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичи и гости столицы смогут попробовать бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса и с другими экзотическими начинками», – говорится в сообщении.

На фестивале будет работать 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков. Концертная программа стартовала в 12:00 и продлится до 18:00. На сцену выйдут известные артисты — DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие.

Родина первого гамбургера – США. Американец Луи Лессинг придумал и умудрился продать первый в мире гамбургер 27 июля 1900 года в Нью-Хейвене. Через четыре года идею предприимчивого американца оценили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. С тех пор свежеиспеченная булочка с мясной котлетой, овощами, зеленью, сыром и соусами стала культовой едой миллионов людей в мире.

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