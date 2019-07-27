РИАМО - 27 июл. Возгорание произошло в строении на Молодежном проезде Серпухова, огонь оперативно потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 01:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Серпухов, Молодежный проезд, дом №9.

«В 01:50 ликвидация. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.