РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Воспитанники социально-реабилитационного центра подмосковных Люберец посетили контактный зоопарк в парке «Наташинские пруды» и покормили животных, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецких парков.

26 июля в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» прошло мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Группа воспитанников ГКУСО МО «Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» посетила контактный зоопарк, где дети смогли посмотреть и покормить обитателей зоопарка. Для участников мероприятия были проведены творческие мастер-классы, а также все желающие смогли нарисовать своих любимых животных на асфальте», - говорится в сообщении.

Сотрудники парка «Наташинкие пруды» поблагодарили фонд «Сердце матери» и контактный зоопарк Zooland за оказанную помощь в проведении мероприятия.

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