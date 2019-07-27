РИАМО - 27 июл. Седьмого и 8 сентября Тверская улица в столице станет пешеходной из-за празднования Дня города, на ней программу посвятят юбилею ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. В День города москвичи и гости столицы смогут поближе познакомиться с историей легендарного выставочного комплекса на тематических площадках. Их будет четыре: три — на Тверской улице и одна — между улицами Моховой и Охотным Рядом», — говорится в сообщении.

Он добавил, что программа и оформление каждой из площадок будут посвящены одному из периодов в истории ВДНХ. Центральные улицы города украсят арт-объекты в виде легендарных памятников, фонтанов и павильонов выставки, которые стали ее символами.

Гостей будут ждать театральные и балетные постановки, уличные иммерсивные спектакли. Все они подготовлены специально ко Дню города, сюжет выступлений связан с юбилеем ВДНХ. Кроме того, можно посетить концерты московских оркестров, а также групп, играющих в жанрах джаз, рок, инди-рок и других.

В рамках проекта «Золотая маска» в городе» на Тверской улице представят лучшие спектакли уличных российских и зарубежных театров. Всех желающих пригласят принять участие в мастер-классах и спортивных тренировках. Все мероприятия бесплатны. Также на площадках будут работать уличные кафе.

Первая площадка «Рождение легенды» расположится на участке Тверской улицы от Козицкого переулка до Вознесенского.

«Она будет посвящена первым годам из жизни ВДНХ. Посетители увидят копию арки Северного входа (раньше именно он был главным входом) и монумента «Рабочий и колхозница». Эти объекты были созданы к открытию выставки 1 августа 1939 года», — уточняется в материале.

На площадке организуют театральную постановку по мотивам советского фильма «Свинарка и пастух». Эту комедию снимали на ВДНХ в 1941 году.

Площадка «Программа возрождения» будет находиться на участке Тверской улицы от Вознесенского переулка до дома 7. Ее посвятят возрождению выставки. Реконструкция ВДНХ началась после войны, в 1950-е годы. Тогда площадь территории увеличилась до 207 гектаров. Были возведены новые павильоны, например «Центральный», а также фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

«Особое внимание на этой площадке уделят историческому павильону «Механизация». Его построили к открытию выставки, а в конце 1960-х годов здесь появились экспозиции, посвященные достижениям СССР в космической отрасли. Павильон переименовали в «Космос», поясняется в сообщении.

В 2018 году павильону вернули первоначальный вид, восстановив наружный декор 1950-х и отреставрировав исторические интерьеры. А внутри создали современную экспозицию.

Кроме того, на второй площадке будут вспоминать Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в 1957 году на ВДНХ. Символ фестиваля — пятилистный цветок украсит костюмы артистов на Тверской улице. Аниматоры пригласят гостей праздника поучаствовать в танцевальных флешмобах.

На площадке «Место встречи» откроется скалодром в форме павильона ВДНХ «Главхладпром». Построенный в 1939 году павильон не сохранился до наших дней. Белоснежное строение по форме напоминало айсберг. Тематика программы также будет связана с «Главхладпромом»: перед посетителями выступят артисты в форме продавцов мороженого и костюмах пингвинов (на советских плакатах «Покупайте мороженое «Главхладпрома» были изображены пингвины).

На площадке «Новая эра», которая расположится между улицами Охотный Ряд и Моховой, можно будет узнать обо всех изменениях, которые начались на ВДНХ с 2010 года и о планах дальнейшего развития территории выставки. Тут поставят украшения в виде арки главного входа и здания «Москвариума». Развлекать гостей станут актеры в костюмах роботов.

День города будут отмечать на нескольких сотнях площадок по всей Москве. Празднование 872-летия столицы совпадет с завершением фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем». 8 сентября в рамках фестиваля почти на полутора тысячах площадок организуют конкурс цветников. Во время фестиваля москвичи и гости столицы смогут принять участие в мастер-классах по флористике, садоводству и кулинарному искусству.

В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. В честь юбилея до конца года на ВДНХ пройдет более 100 праздничных мероприятий. Горожан ждут фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы.