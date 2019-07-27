РИАМО - 27 июл. Транспортная доступность Можайского района столицы значительно улучшится после запуска маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Лобня – Одинцово, там появится наземное метро, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Благодаря запуску первого маршрута Московских центральных диаметров Лобня – Одинцово значительно улучшится транспортная доступность Можайского района столицы, где проживает 138 тысяч человек», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на МЦД-1 в Можайском районе будут работать остановочные пункты «Сетунь» и «Рабочий поселок», также в шаговой доступности расположена платформа «Кунцево».

«Новая пассажирская инфраструктура на остановочных пунктах будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров. В частности, на станциях создадут безбарьерную среду для маломобильных пассажиров», – добавил заммэра.

Он отметил, что территория вблизи станций будет благоустроена: здесь появятся удобные пешеходные и велосипедные дорожки и газоны.

«Стоит отметить, что в Можайском районе до сих пор нет ни одной станции подземки, и маршрут МЦД фактически станет настоящим наземным метро», – подчеркнул Хуснуллин.

Проект Московских центральных диаметров предусматривает соединение радиальных железнодорожных направлений и запуск сквозного движения современных пассажирских поездов через центр столицы.

Маршруты будут интегрированы в систему транспортной инфраструктуры города, а интервал движения в часы пик составит 5-6 минут. МЦД-1 Одинцово – Лобня (52 километра, 28 станций) и МЦД-2 Нахабино – Подольск (80 километров, 38 станций) готовятся к открытию в конце 2019 - начале 2020 года.

Позднее планируется запустить маршруты МЦД Зеленоград – Раменское, Апрелевка – Железнодорожный и Пушкино – Домодедово.

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