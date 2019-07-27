РИАМО – 27 июл. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что роста цен на кондитерские изделия из-за подорожания пальмового масла не ожидается, так как производители сэкономят на других компонентах производства.

В России подорожают сладости – цены на конфеты, пирожные и торты могут вырасти на 5-7% в ближайшие полгода. Это может произойти из-за лишения налоговых льгот на пальмовое масло. Производители заявили, что найти ему замену очень сложно.

«Пальмовое масло – дешевый заменитель дорогих жиров, например, масло какао. В дорогой кондитерской продукции пальмовое масло либо не используется вообще, либо используется минимально. Это значит, что цены на дорогую кондитерскую продукцию не изменятся никак», – сказал Зубец в эфире Радио «Комсомольская правда».

Тренд цен на пальмовое масло на мировых рынках понижательный. То есть, вполне возможно, снижение цен на мировых рынках компенсирует повышение НДС в России, отметил эксперт.

«Цены на какао, насколько я знаю, тоже падают, сахар дешевеет. Поэтому все страшилки о росте цен пусть кондитеры оставят для внутренних разговоров», – заключил Зубец.

В октябре этого года вступит в силу документ о повышении налога на пальмовое масло на 10%. Такое решение Госдума приняла после многочисленных жалоб на некачественные продукты в состав которых входит растительное масло, получаемое из мясистой части плодов масличной пальмы.