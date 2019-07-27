РИАМО - 27 июл. Неизвестный повредил замки в гараже на 2-м Лучевом просеке в столице и похитил оттуда оборудование для топографических, геодезических и маркшейдерских работ, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В ОМВД обратилась женщина 1956 года рождения и заявила, что с 10 по 11 июля неизвестный, повредив замки входной двери гаражного помещения по адресу: Москва, 2-й Лучевой просек, дом 5А, совершил кражу оборудования для топографических, геодезических и маркшейдерских работ в строительстве, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил более 4,12 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».