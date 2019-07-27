РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 июл. В подмосковных Котельниках провели прием двух образовательных учреждений, детского сада «Сказка» и школы №3, к новому учебному году, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Образовательные учреждения нашего города сейчас проходят проверку готовности к новому учебному году. Вместе с коллегами 26 июля принял участие в приемке детского сада «Сказка» и школы №3. В обоих учебных заведениях проведены дератизация и дезинфекция, обследованы вентиляционные системы, проверены инженерные системы, техническое состояние оборудования, и все, что необходимо для того ,чтобы в сентябре принять детей», - написал Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в «Сказке» появилась специальная площадка, на которой ребят будут учить безопасности дорожного движения.

«А в августе там будет проведен ремонт крыльца и музыкального класса», - добавил Булгаков.