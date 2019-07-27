РИАМО - 27 июл. В деревне Хоругвино городского округа Солнечногорск загорелась бытовка, пожар потушили примерно за 1,5 часа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«26 июля в 20:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Хоругвино. В 22:19 ликвидация», – говорится в сообщении.

Пострадавших при пожаре нет. В тушении возгорания принимали участие три единицы техники и 11 человек.