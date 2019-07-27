РИАМО - 27 июл. С 18:00 субботы будет временно перекрыто движение транспорта по Никитскому переулку в Москве из-за ремонта кровли здания, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Сегодня с 18:00 и до 12:00 воскресенья нельзя будет проехать по Никитскому переулку», – говорится в сообщении.

На данном участке рабочие будут ремонтировать кровлю здания.

Также движение транспорта перекроют в столичном районе Хамовники 29 июля из-за проведения концерта немецкой индастриал-метал группы Rammstein в «Лужниках».