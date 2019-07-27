РИАМО – 27 июл. Москомархитектура согласовала проект благоустройства Павелецкой площади в столице и строительства под ней торгового центра с паркингом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, у Павелецкой площади довольно богатая, но печальная история. Участок несколько раз менял владельцев, архитекторы предлагали много концепций, одну из которых рассмотрели на Архсовете.

«Сейчас безусловный плюс состоит в том, что дело сдвинулось с мертвой точки, а проект выдержал планку качества, заданную мэром Сергеем Собяниным. Благодаря интенсивному озеленению – под благоустройство отдано более 75% площади территории объекта – в индустриальной зоне Павелецкой площади появится новая точка притяжения для отдыха горожан и гостей», – отметил Кузнецов.

Концепция благоустройства предполагает создание комфортной озелененной площади, которая будет сочетать активные пешеходные потоки с общественными пространствами и кафе. Стеклянные навесы входных павильонов будут накрывать каскад лестниц и эскалаторов, ведущих внутрь центра.

Подземное пространство комплекса займет площадь порядка 70 тысяч квадратных метров. Через первый подземный уровень можно будет попасть в уже существующий подземный переход через улицу Зацепский вал. Второй и третий уровни полностью отданы под торговые помещения и кафе. На четвертом расположится парковка на 270 машино-мест, а на пятом – холодильные помещения.

Проектировщик – ООО «Проектное бюро АПЕКС». Заказчиком выступает ООО «Павелецкая площадь».