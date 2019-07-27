РИАМО - 27 июл. Неизвестный украл автомобиль Toyota RAV4 стоимостью более 1,5 миллиона рублей на Комсомольском проспекте в Люберцах, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«26 июля в 11:15 в дежурную часть отдела обратился мужчина 1979 года рождения с заявлением о том, что с 21:00 25 июля до 09:00 26 июля на Комсомольском проспекте в Люберцах неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила свыше 1,52 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.