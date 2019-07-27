РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Более 300 человек посетили новую арт‑зону «Квадрат» на территории хлопкопрядильной фабрики в подмосковной Балашихе, первый общественный двор открыли накануне, гости вечера увидели большой музыкальны концерт, поучаствовали в мастер-классах и посетили фуд-зону, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Бывший промышленный двор фабрики открылся в новом для себя качестве - необычном и захватывающем месте действия, где будет происходить все самое интересное, красивое и живое.

«26 июля у нас произошло историческое событие. Мы открыли первый двор фабрики под названием «Квадрат». Это временное общественное арт-пространство, которое прослужит несколько сезонов, и, отыграв их, станет частью истории. Поэтому главной темой двора стала игра в парафраз. На окнах фасадов появились серебряные шторы, сцена напоминает треуголку, а над центральной аркой появилась пятиконечная звезда, работает лаунж-зона, зона фуд-корта, домик охранника превращен в кофейный домик», - сказала директор по маркетингу Балашихинской хлопкопрядильной мануфактуры Ирина Фильченкова.

Она добавила, что на открытие пришло более 300 человек. Жители Балашихи приходили целыми семьями. Для них была подготовлена большая музыкальная программа с участием «Девушки с контрабасом», как часто называют коллектив Nina Garnet, который сыграл известные джазовые хиты и рок-баллады. Звучала и альтернативная музыка в исполнении группы Mouse in da Chaos.

Гости вечера поучаствовали в танцевальных мастер-классах, конкурсах и викторинах на знание истории города и фабрики. На вечере можно было приобрести и авторские открытки с видами Балашихи, всем желающим мастера студии могли сделать праздничные прически и макияж.

«Мы хотим сюда привлечь как можно больше людей, чтобы балашихинцам не нужно было вечерами ехать в Москву за культурным досугом. Эта площадка свободна для посещения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, куда люди могут прийти, провести время, пообщаться. Она открыта для городских инициатив, культурных и социальных мероприятий», - заключила Фильченкова.

В выходные здесь будут проходить музыкальные концерты и диджей-сеты, семейные пикники, дизайн-маркеты и гараж-сейлы. В эту субботу в 14:00 пройдет фестиваль альтернативной музыки, а в воскресенье - тату-пикник.

Хлопкопрядильная фабрика Балашихи основана в 1830 году князем Иваном Трубецким. Первый этап развития территории завершат летом 2019 года. Благоустроят пространство вдоль реки Пехорки, проложат вело- и пешеходный маршрут, откроют кафе и магазины.

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