РИАМО - 27 июл. В субботу в Москве незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планируют провести несанкционированный митинг, на нем будет обеспечен порядок в соответствии с действующим законом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Он подчеркнул, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке.

«Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», - отметил мэр.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Большую часть собранных ими подписей, которые необходимы для регистрации, признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты подали жалобы в Мосгоризбирком. Кроме того, около 30 исков получил Мосгорсуд.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.