РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. 13-летняя девочка-подросток выпала из окна дома в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска, она скончалась в реанимации, полицейские выясняют детали происшедшего, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

«В микрорайоне Кузнечики 26 июля вечером 13-летняя девочка-подросток упала на козырек подъезда многоэтажного дома на Варенникова, 2. После падения девочка еще была жива, молодежь вызвала службы быстрого реагирования, и пострадавшую отвезли в реанимацию. К сожалению, из-за полученных травм она спустя какое-то время скончалась. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», - сказал сотрудник.

По его словам, девочка была зарегистрирована в деревне Сатино-Русское поселения Щаповское Троицкого административного округа города Москвы.