РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске полицейские нашли 15-летнюю Александру Михайлюк, которая ушла из дома 11 июля и не вернулась, с девушкой все хорошо, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску 16 июля поступило заявление о том, что 11 июля ушла из дома Александра Михайлюк 2004 года рождения, проживающая в одном из домов на улице Генерала Смирнова.

«Михайлюк нашли. Она сама объявилась возле полицейского участка», - сказал сотрудник.

По его словам, с девушкой все хорошо, ее здоровье не вызывает беспокойства.