РИАМО - 27 июл. В субботу утром в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 39 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержаны семь рейсов. В «Домодедове» задержали 15 рейсов, еще 11 отменили. В «Шереметьеве» задержали шесть рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» на данный момент отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

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