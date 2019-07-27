РИАМО - 27 июл. В столичном районе Хорошево-Мневники при проведении строительных работ были обнаружены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, угрозы жизнедеятельности населения нет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Москве.

«По адресу: проспект Маршала Жукова, дом 18, при проведении строительных работ были обнаружены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, не представляющие угрозы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, данные боеприпасы были изъяты техническим расчетом центра «Лидер».