РИАМО - 27 июл. На внешней стороне МКАД произошло столкновение двух легковых автомобилей и двух грузовиков, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Внешняя сторона МКАД, 10-й километр. Столкновение четырех автомобилей - двух грузовых и двух легковых. В результате аварии пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей дорожной аварии.