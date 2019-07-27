РИАМО - 27 июл. В субботу ожидается жаркая погода в столице, столбики термометров могут подняться на 4-6 градусов выше месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В центре и на северо-западе Европейской России 27 июля стал одним из самых теплых дней месяца. Причиной этому был гребень антициклона, вытянувшийся со стороны Скандинавии, по периферии которого и пришли хорошо прогретые и преимущественно сухие воздушные массы. На столичной метеостанции ВДНХ максимальная температура воздуха достигла плюс 28,7 градуса, что стало максимумом текущего июля.

«Сегодня жаркая погода в российских столицах (Санкт-Петербург и Москва – ред.) сохранится, и температурный фон будет на 4-6 градусов выше климатической нормы. А уже в воскресенье скажется приближение атмосферного фронта, обещающее в последующие дни холодное ультраполярное вторжение», - говорится в сообщении.

Теплая погода очень хорошо подходит для того, чтобы восстановить силы после длительного периода холодов. Будут полезны прогулки на свежем воздухе, посильные физические упражнения.

А с начала следующей недели в Подмосковье и столице установится осенняя погода, средняя температура окажется на 5-6 градусов ниже нормы, эти дни станут самыми холодными с начала лета.