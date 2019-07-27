РИАМО - 27 июл. В субботу в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 28 градусов, при переменной облачности осадки маловероятны, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Благодаря антициклону с северо-запада, а точнее его южной периферии летнее тепло еще задержится в Московском регионе и предстоящим днем. Дожди будут маловероятны. Атмосферное давление начнет слабо падать, однако фон его все еще будет близок к нормальному», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в субботу при переменной облачности воздух в столице прогреется до 26-28 градусов, в Подмосковье до 23-28, при этом жаркая погода ожидается уже с 10 часов. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В целом, ожидается благоприятная, индифферентная погода, метеопараметры в пределах климатических значений, что чаще всего не вызывает развитие выраженных метеопатических реакций.