РИАМО – 27 июл. В павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) в субботу откроется виртуальная выставка портретов пассажиров городского транспорта, на которой будут представлены более 220 работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Гости павильона смогут увидеть более 220 портретов пассажиров метро, электричек и общественного наземного транспорта Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и даже Пекина и Рима. Выставка в павильоне будет виртуальной, работы 12 художников проекта «Art of Metro» будут представлены в форме интерактивной инсталляции», – говорится в сообщении.

Кроме того, гости интерактивной выставки смогут стать участниками необычного творческого перформанса – с 13:00 по 16:00 художники будут рисовать посетителей, используя технику быстрого рисунка.

Позже в официальном аккаунте МЦД в социальной сети «ВКонтакте» будут опубликованы все работы, созданные во время мероприятия.

Виртуальная выставка портретов будет работать в павильоне МЦД по 11 августа. Попасть на нее можно совершенно бесплатно с 09:00 до 21:00.

В рамках проекта «Art of Metro», созданного художником-аниматором Максимом Шаговиковым в 2013 году, художники на ходу рисуют случайных людей в метро и другом общественном транспорте.