РИАМО – 27 июл. Почти 80 бесплатных занятий по живописи проведут в Москве в рамках городской акции «Московский пленэр», их можно начать посещать с субботы в 76 культурных центрах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Ежегодную городскую акцию «Московский пленэр» проведут в Москве 27 июля. Уроки живописи на открытом воздухе ждут горожан в 76 культурных центрах столичного департамента культуры. Всего организуют 78 бесплатных занятий. В некоторых случаях потребуется предварительная регистрация», - говорится в сообщении.
В этом году тема акции — «Мой район». Москвичи смогут нарисовать любимые места районов, в которых они живут: это может быть парк, пруд или храм. На холсте также можно будет изобразить панораму города.
«Попробовать себя в живописи смогут даже те, кто никогда не держал в руках кисточку или карандаш. Вести пленэр будут профессиональные художники. Они помогут участникам составить композицию картины, подобрать нужные цвета на палитре, правильно положить краску на бумагу и сделать ровные штрихи карандашом. Начинающие художники изучат основы нескольких техник рисования, а также попробуют работать с разными материалами, например акварелью, гуашью, пастелью или карандашом», — сказал сотрудник пресс-службы Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы.
Мольберты, холсты, краски, кисточки и карандаши бесплатно выдадут на месте. После окончания урока картины можно будет забрать на память.
«Арт-кластер «Восток» проведет три урока на свежем воздухе 27 июля. На одном из них научат технике рисования «акварель по-сырому» — когда краска наносится на смоченную водой бумагу. Так она немного расплывается по холсту, и мазки становятся мягче. Этому способу нанесения акварели часто обучают начинающих художников: если мазок получился неудачным, краску можно легко убрать с бумаги смоченной в воде кисточкой», - добавляется в материале.
Кроме того, занятие пройдет в музее-усадьбе «Кусково». Участникам предложат изобразить павильон «Грот», расположенный на берегу небольшого пруда. Это единственный в России павильон, в котором сохранилась отделка XVIII века. Встреча участников — у главного входа в парк «Кусково», занятие начнется в 14:00. Для участия нужна регистрация.
Второй урок арт-кластера пройдет в сквере на Городецкой улице, около дома 10б. Участникам предложат нарисовать свой любимый уголок в районе Перово. Начало в 13:00. А на третьем уроке гости изобразят пейзаж Перовского парка (сбор возле деревянной сцены, начало в 11:00). Поучаствовать могут все желающие.
На территории возле Мазиловского пруда пройдет урок территориальной клубной системы «Фили-Давыдково» по рисованию пастелью. Он начнется в 15:00 у спортивной площадки, вход свободный.
А панораму Даниловского района помогут нарисовать в Культурном центре ЗИЛ. Занятие пройдет на крыше здания центра. Отсюда открывается вид на Симонов монастырь, деловой центр «Москва-Сити» и Останкинскую телебашню. Культурный центр расположен по адресу: Восточная улица, дом 4, корпус 1. Начало урока в 13:00. Зарегистрироваться можно по телефону: +7 (495) 675-16-36 (добавочный 1904).
«Особенностям зарисовки вечернего пейзажа научат в парке «Северное Тушино». Гостям расскажут, как увидеть рефлексы (эффект отраженности) от неба на траве, земле и воде. Участники попробуют передать с помощью акварельных красок, как свет заходящего солнца меняет цвет предметов. Пленэр организует культурный центр «Алые паруса», начало в 18:00 (до начала заката художники успеют составить композицию картины). Сбор у главного входа в парк. Регистрация на урок не нужна», - уточняется в материале.
Зарегистрироваться на уроки акции «Московский пленэр» горожане также могут на форуме «Мой район». Он пройдет в Гостином Дворе с 4 по 6 июля. Заявки будут принимать на информационной стойке «Культурный центр».
Пленэр — это занятия живописью на улице, происходит от французского en plein air — «на открытом воздухе». Городская акция «Московский пленэр» пройдет уже в третий раз, в прошлом году для жителей столицы провели около 80 мастер-классов и занятий. Темой пленэров в 2018 году стал «Город будущего» — художественная интерпретация идеального города.
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