РИАМО - 27 июл. Платформу Савеловского направления МЖД «75-й километр» в Дмитровском горокруге с субботы переименована в «Имени Барсученко», такое название остановочному пункту дали в честь железнодорожницы - ветерана Великой Отечественной войны Марии Барсученко, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Мария Тимофеевна в годы Великой Отечественной войны работала стрелочницей в подмосковном Дмитрове. Под атаками противника она переводила стрелки, обеспечивая пропуск и движение бронепоездов, защищавших подступы к Дмитрову. За отвагу ее наградили Орденом Красной Звезды», — говорится в сообщении.

С предложением переименовать одну из станций в Дмитровском городском округе в честь Марии Барсученко в ОАО «РЖД» обратились активисты движения «Живу спортом». Инициатива была поддержана руководством компании, соответствующий приказ подписал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.