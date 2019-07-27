РИАМО - 27 июл. В честь Дня Военно-морского флота в Москве в субботу пройдут гонки на шлюпках, их впервые проведет Городской детский морской центр имени Петра Великого, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Гребцам предстоит пройти километровую дистанцию. Участники будут соревноваться в скорости и слаженности работы в команде на легкой шлюпке с шестью веслами Ял-6. Этими состязаниями откроется гоночный сезон», — говорится в сообщении.

В гонке смогут поучаствовать и взрослые, и дети. Наличие или отсутствие опыта не имеет значения. Команда должна состоять из семи человек — рулевого шлюпки и шести гребцов. Новички смогут поучаствовать в тренировке перед стартом. Безопасность обеспечат спасатели на специальной шлюпке и катере.

Городской детский морской центр имени Петра Великого находится на берегу Химкинского водохранилища, также есть выход в акваторию Москвы-реки. Флотилией — катерами, шлюпками, ялами и кораблями — могут пользоваться московские школьники.