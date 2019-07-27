РИАМО – 27 июл. В субботу жители и гости столицы смогут отметить Международный день гамбургера на масштабном гастрономическом фестивале «Бургер Фест» в парке Горького, свои изделия гостям предложат шеф-повара из ресторанов «Фарш», «Steak it Easy», Black Star Burger и многих других, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

«27 июля в парке Горького состоится первый тематический фестиваль – «Бургер фест». Праздник посвящен знаменитому на весь мир горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, овощей и соуса. На фестивале гостей ждут бургеры на любой вкус – от признанных кулинарных хитов гигантов российского и мирового фастфуда до необычных авторских версий этого блюда – и грандиозный концерт с участием DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других знаменитостей», – отмечается в сообщении.

Площадка музыкально-гастрономического праздника развернется на Пушкинской набережной парка Горького и будет работать весь день с 11:00 до 22:00. Вход на праздник – бесплатный.

Для гостей фестиваля на площадке будут работать 30 ресторанных шале, в которых можно будет попробовать бургеры от поваров таких ресторанов, как «Фарш», «Steak it Easy», Black Star Burger, «Себби бургер», «Burger Heroes», «Бочка», «Куршевель», «Zinger Grill» и 10 фуд-траков, где свою продукцию посетителям предложат Burger King, «Тако бой», «BB&Burgers», «Бургерс Дэй», «Праймбиф», «Лофт BBQ», «Chiс’N'Go».

Посетителей ждет самый широкий выбор бургеров: с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками.

Международный День Гамбургера отмечается 27 июля. Считается, что именно в этот день, в 1900-м году, американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) самый первый гамбургер: котлету из говядины с листиком салата и соусом, положенную между двумя кусочками хлеба. Широкую известность гамбургер приобрел на Всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году.

Сегодня бургеры популярны во всем мире, а ежегодные продажи этого блюда исчисляются десятками миллиардов порций.