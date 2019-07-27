РИАМО - 27 июл. В рамках акции по сбору мусора сотрудники музея «Московский транспорт» на Рогожском Вал примут от посетителей бумагу, картон, предметы из металла, пластмассы и стекла на переработку, говорится в сообщении пресс-службы государственного унитарного предприятия «Мосгортранс».

Акция «Разделяй и здравствуй» пройдет в субботу с 11:00 по 13:00. Гости музея могут выступить не только как сторонники экологического образа жизни, но и внести свою лепту в благотворительность. В музее будут принимать взрослые и детские вещи, игрушки и канцтовары, чтобы затем отправить их на нужды благотворительного фонда.

«Участники акции смогут посетить музей бесплатно – для них будет работать основная экспозиция. Сегодня коллекцию музея составляют более 300 экспонатов: старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и спецтехника», – говорится в сообщении.

В музее регулярно создают тематические экспозиции. Линейку постоянно выставляющихся моделей постоянно обновляют. Так, она недавно пополнилась ТГ-4 1976 года выпуска, автобус ЗИС-154 (1947 года выставки), отечественные ретроавтомобили «Победа», «ЗИМ» и «Волга».

Музей «Московский транспорт» работает каждый день с 10:00 до 21:00. Помимо обычных способов оплаты здесь также принимают карту «Тройка». В кассах музея можно приобрести подарочные сертификаты – они дают право посмотреть постоянную экспозицию, посетить выставки и экскурсии.