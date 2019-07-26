РИАМО - 26 июл. Новая детская площадка, спорткомплекс и парковка появятся в Солнечногорске, об этом попросили местные жители, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Солнечногорске провели встречу с жителями двора по улице Ленинградская. По итогам выездного совещания во дворе установят новый детский городок, произведут отсыпку парковочного кармана асфальтовой крошкой, и запланируют установку спортивного комплекса с прорезиненным покрытием на следующий год. Также в течение недели здесь обустроят дополнительную контейнерную площадку», – отмечается в сообщении.

В мероприятии приняли участие жители домов №№8 и 10 на улице Ленинградская, представитель депутатского корпуса Олеся Тыщенко и заместитель главы городского округа Рушан Мирсадеров.

«Вопросы текущего содержания мы решим здесь в ближайшие сутки. Деньги на новый детский городок для этого двора у нас уже заложены, установку произведем до конца лета. Также мы восстановим газонную часть за домом №8, где просел грунт, а в следующем году произведем монтаж спортивной площадки», – дополнил Мирсадеров.

В этом году в городском округе Солнечногорск ремонтные работы проведут в 29 дворах с общим охватом 100 многоквартирных домов. Все они являются победителями по итогам голосования на портале «Добродел».