РИАМО – 26 июл. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал о том, что в столичный офис пришли с обыском сотрудники Следственного комитета России.

«Обыск начался», – написал в своем Twitter-аккаунте Жданов.

Глава ФБК уточнил, что причины визита сотрудников СКР неизвестны.

По данным ряда СМИ, вечером в пятницу обыски проходят в квартире незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса. Он связывает подобные меры с запланированными митингами оппозиции в центре столицы 27 июля.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.

20 июля в столице состоялся митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По сведениям полиции, на него пришли 12 тысяч человек, оппозиция сообщила о 22,5 тысячах участников.

Независимые кандидаты выступили с требованием допустить их на выборы в Мосгордуму. В противном случае они пообещали 27 июля прийти к столичной мэрии и призвали горожан присоединиться к ним. Данное мероприятие не было согласовано с московскими властями.