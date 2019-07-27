РИАМО – 27 июл. В Москве с субботы изменят маршрут автобуса №728, новой конечной остановкой станет «Ставропольский проезд», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«27 июля изменится автобусный маршрут №728. После остановки «Центр образования №1417» автобусы будут следовать по улице Марьинский Парк, затем по Проектируемому проезду № 3863 и Ставропольской улице до новой конечной остановки «Ставропольский проезд», – говорится в сообщении.

В Проектируемом проезде №3863 появится дополнительная остановка «14-й микрорайон Марьинского парка».