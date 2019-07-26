РИАМО - 26 июл. В ходе рабочего совещания в управлении Росреестра по Московской области был избран новый председатель молодежного совета, им стала Оксана Кудрявцева, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Подмосковью.

«Молодежный совет был создан в 2015 году и на сегодняшний день насчитывает порядка 30 человек. Основной целью его работы является объединение молодых специалистов для реализации мероприятий профессионального и досугового характера», - говорится в сообщении.

Кудрявцева также является исполняющим обязанности заместителя руководителя управления Росреестра по Московской области. На заседании открытым голосованием также избраны заместители нового председателя — начальник отдела геодезии и картографии Кирилл Баранчук и главный специалист-эксперт отдела организации и контроля Анжела Цыхман. Кроме того, у молодежного совета появился и новый секретарь. Им стала главный специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров Анастасия Антонюк.

По итогам голосования члены совета обсудили результаты работы за первые шесть месяцев 2019 года и наметили планы на второе полугодие.