РИАМО - 26 июл. В деревне Дубровское городского округа Истра с 9 по 11 августа пройдет всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр Пир Мир», в рамках мероприятия пройдет большой концерт, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

У фестиваля обширная деловая и практическая программы. Для участников проведут тематические конференции, а для гостей — мастер-классы. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет концерт, хедлайнерами которого станут Нейромонах Феофан и фолк-фьюжн-группа «Отава Е».

«Даже самые искушенные гурманы не останутся равнодушными! Фестиваль станет самым масштабным сырным событием в стране. На огромной площадке в Подмосковье объединятся лучшие сыровары со своими фирменными продуктами, которые можно будет продегустировать и купить», - говорится в сообщении.

О своем участии в фестивале уже заявили 170 сыроваров и более 300 фермеров из разных регионов России. Они представят на мероприятии свою продукцию, в том числе более 500 сортов сыра.

Вход на фестиваль будет свободным. Более подробно узнать о мероприятии и его программе можно узнать по ссылке.