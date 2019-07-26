РИАМО - 26 июл. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области провели в аэропорту «Домодедово» акцию «Узнай о своих долгах», в рамках которой проверили наличие задолженностей у пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приставы установили оборудование и баннеры у стоек информации, где встречали граждан. Для проверки непогашенных задолженностей они использовали сервис «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, он объясняли пассажирам, как с помощью мобильного телефона и интернета узнать об этом самим. Всем желающим они устанавливали соответствующее приложение на телефоны.

«Управление Федеральной службы судебных приставов напоминает, что в соответствии со статьей 15 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в случаях уклонения от исполнения обязательств, наложенных судом, гражданам может быть временно ограничено право на выезд за пределы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Судебные приставы порекомендовали проверять наличие задолженности по исполнительным производствам, в чем гражданам может помочь сервис «Банк данных исполнительных производств» и одноименное приложение.