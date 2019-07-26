РИАМО - 26 июл. Подмосковное управление Федеральной антимонопольной службы России отказалось вносить компанию «Эко-мед-с М» в реестр недобросовестных поставщиков, так как жалоба на несоответствие товара контракту не подтвердилась, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Заказчиком выступила дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области. Она расторгла с подрядчиком контракт в одностороннем порядке, так как в технических паспортах к оборудованию выявлено несоответствие товара условиям контракта.

«Московским областным УФАС России установлено, что обществом в паспорте оборудования выявлена техническая ошибка по стране происхождения, но на их маркировке указана страна происхождения, которая соответствует условиям контракта», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ООО «Эко-мед-с М» представило регистрационное удостоверение, согласно которому микроскопы производятся на нескольких производственных площадках, расположенных в Германии, Китае и Филиппинах и независимо от страны производства имеют одинаково высокие стандарты качества и соответствуют всем требованиям нормативных документов.

Таким образом, управление пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности общества, в связи с чем не стало включать данные в отношении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, представители дирекции обратились в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления антимонопольной службы.