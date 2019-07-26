РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В подмосковном Подольске планируют провести круглый стол по вопросам алкоголизма совместно с членами сообщества «Анонимные алкоголики», сообщается в группе «Общественная палата городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 25 июля, состоялся очередной прием граждан членами общественной палаты Подольска.

В ходе мероприятия к общественникам обратилось 11 человек. В рамках приема жителей встретились с членами сообщества «Анонимные алкоголики», обсудили организацию работы круглого стола, посвященного вопросам проблем алкоголизма и выхода из него», - говорится в сообщении.

Вопросы, с которыми обратились жители, касались также ЖКХ, благоустройства, общественного порядка, взаимодействия с управляющими организациями, органами правопорядка, внутреннего взаимодействия членов ГСК. По темам, взятым на контроль общественной палатой, подготовят и направят обращения в соответствующие комитеты администрации округа.

Так же даны рекомендации и разъяснения по вопросам, которые находятся вне компетенции общественной палаты. Справки и предварительная запись на следующий прием общественной палаты можно получить по телефону 8 (496) 755-57-70.