РИАМО - 26 июл. В сентябре 2019 года в Подмосковье откроется отделение для пациентов, впервые столкнувшихся с психотическим расстройством, его создадут на базе подмосковной Центральной клинической психиатрической больницы (ЦКПБ), говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В отделение первого психотического эпизода, помимо впервые переживших психотическое расстройство, будут направлять пациентов с тяжелой депрессией.

«В Подмосковье на сегодняшний день существует высокоэффективная система оказания психиатрической помощи, между учреждениями налажена тесная взаимосвязь. В сложных диагностических случаях пациенты поступают в ГБУЗ МО «ЦКПБ», где в помощь основным сотрудниками привлекаются научные работники двух кафедр ведущих образовательных учреждений Москвы», – сказал главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Московской области, главный врач ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница» Борис Белозеров.

В каждом из подразделений работают опытные психологи и врачи-психотерапевты. Кроме того, там развивают материальную базу, с возможностью проведения функциональных и лабораторных методов исследования и диагностики.

При легких невыраженных депрессиях можно обращаться в амбулаторно-поликлиническую сеть, которая строится по территориальному признаку из психоневрологических диспансеров, психоневрологических диспансерных отделений и психиатрических кабинетов при многопрофильных больницах и поликлиниках.

Для более тяжелых случаев в Подмосковье работает достаточное количество психиатрических стационаров, где опытные специалисты окажут квалифицированную помощь.