РИАМО - 26 июл. В Коломенском перинатальном центре с момента открытия в 2017 году родился уже 6-тысячный ребенок, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«6-тысячный малыш, появившийся на свет в Коломенском перинатальном центре на этой неделе, юный житель Коломенского городского округа, родился естественным способом и в срок, с весом 3,6 килограмма и ростом 52 сантиметра, став вторым ребенком в семье», – отмечается в сообщении

Перинатальный центр в Коломне – учреждение родовспоможения третьего и самого высокого уровня, оснащенное самым современным оборудованием. Его построили в рамках реализации программы развития перинатальной медицины в России, целью которой является снижение материнской и детской смертности.

«Мы очень довольны, что родили в этом центре. Хотели попасть именно сюда, ведь он очень удобно расположен. Первый ребенок у нас также появился в Коломне, но еще в старом родильном доме. А это уже более современное медицинское учреждение, врачи отличные! Рожали здесь по совету друзей, теперь и сами будем рекомендовать всем знакомым ехать сюда», – поделилась впечатлениями мама 6-тысячного малыша Мария.

В центре располагается реанимация для женщин и детей, амбулаторно-поликлиническое и диагностическое отделение, которое работает в три смены, а также полноценный стационар на более 180 койко-мест, работающий в круглосуточном режиме.