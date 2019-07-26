РИАМО - 26 июл. В центре столицы на пересечении улиц Рождественка и Кузнецкий Мост будет реконструировано здание банка Лазаря Полякова, построенное в 1890-х годах, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

В ходе реставрации здания, возведенного с барочными мотивами, до мельчайших подробностей будут восстановлены все элементы внешней и внутренней отделки. Специалистами при разработке проектной документации для максимально подробного изучения инженерно-технических особенностей здания будут использованы исторические архивы, проведены масштабные библиографические исследования.

«Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проектной документации по зданию Московского Международного торгового банка (банка Лазаря Полякова). Оно является объектом культурного наследия регионального значения и находится по адресу: улица Рождественка, дом 8/15, строение 3», –отмечается в сообщении.

Только после согласования с Мосгорнаследием нынешний правообладатель получит разрешение на проведение ремонтно-реставрационных работ, которые также будут проводится под надзором ведомства.

«За всю 120-летнюю историю здания большую часть его помещений всегда занимали конторы, чья деятельность связана с банками: правление Московского международного торгового банка, Государственный сельскохозяйственный банк, Центральная сберегательная касса, Московский банк экономического сотрудничества и другие. <…> Безусловно, это не только здание с богатой историей, но и выдающийся московский памятник», – подчеркнул глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.