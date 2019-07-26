РИАМО - 26 июл. Снаряд времен Великой Отечественной Войны нашли в Можайском городском округе, угрозы для жизни населения нет, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

Ранее по данным ряда СМИ, мужчина заказал землю на дачу в Подмосковье и обнаружил в доставленном грунте снаряд. Хозяин решил самостоятельно избавиться от опасной находки, вынес снаряд в лесополосу и только потом вызвал саперов.

«В Можайском городском округе был найден снаряд времен ВОВ. Угрозы для жизни населения нет, изъятие производится силами Минобороны», – сказал собеседник агентства.