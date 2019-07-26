РИАМО – 26 июл. Пловцы из Подмосковья завоевали две золотые и одну серебряную медали на чемпионате мира в южнокорейском городе Кванджу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На турнире в составе сборной России выступают трое представителей Подмосковья – Евгений Рылов, Юлия Ефимова и Иван Гирев.

«Сегодняшний день ознаменовался для подмосковных пловцов тремя медалями. Евгений Рылов завоевал золото в заплыве на 200 метров на спине (1:53.40). Второе место занял американец Райан Мерфи (1:54.12), бронза у великобританца Люка Гринбанка (1:55.85)», – отмечается в сообщении.

Еще одно золото для сборной России завоевала Юлия Ефимова. Пловчихе не было равных в заплыве брассом на 200 метров.

«Ефимова первенствовала с результатом 2:20.17. Серебряную медаль завоевала Татьяна Шонмакер из ЮАР (2:22.52). Третье место заняла канадка Сидни Пикрем (2:22.90)», – дополняется в сообщении.

Серебряной медалью в составе сборной России также отметился Иван Гирев. Пловец принял участие в предварительной части командной эстафеты в заплыве вольным стилем 4 на 200 метров. По итогам соревнований сборная России завоевала второе место (7:01.81), уступив Австралии (7:00.85) и опередив сборную США (7:01.98).

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил всех представителей региона с завоеванными наградами.