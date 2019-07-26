РИАМО – 26 июл. На Олимпийских играх 2020 года в Токио российская сборная выступит под своим флагом, также на нее не будут распространяться ограничения или дополнительные условия, сообщает Федеральное агентство новостей.

Международный олимпийский комитет (МОК) отправил российским спортсменам официальное приглашение на Игры. Дата их проведения – с 24 июля по 9 августа 2020 года.



«В 2018 году на Играх в Южной Корее олимпийскую сборную РФ вынудили выступать под нейтральным флагом, а также при соблюдении определенных условий, выдвинутых МОК. Такое решение в этой организации приняли из-за допингового скандала», – отмечается в сообщении.



25 января комитет обнародовал имена всех 169 спортсменов, которым предстоит отстоять честь своих стран в 15 олимпийских дисциплинах. Часть российских спортсменов подали апелляцию на решение по их недопуску в Федеральном суде Швейцарии, но коллективный иск оказался безуспешен.



В начале февраля Спортивный арбитражный суд подтвердил, что запрет на участие в Олимпиаде для 11 спортсменов из РФ имеет законные основания. При этом он аннулировал их пожизненную дисквалификацию.



Тем не менее МОК все равно не пригласил на Игры 15 из 28 спортсменов, оправданных арбитражом. Шестого февраля еще 32 российских спортсмена попытались оспорить решение суда, но их ходатайство отклонили.