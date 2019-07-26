РИАМО - 26 июл. Московская избирательная комиссия не удовлетворила жалобы на отказ в регистрации четырех кандидатов в депутаты Московской городской думы VII созыва, передает корреспондент РИАМО в пятницу.

Отказано было кандидатам от партии «Яблоко» Андрею Бабушкину и Елене Русаковой, главе муниципального округа Марьина Роща Екатерине Игнатовой и юристу «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Большую часть собранных ими подписей, которые необходимы были для регистрации, признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты подали жалобы в Мосгоризбирком. Кроме того, около 30 исков получил Мосгорсуд.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.